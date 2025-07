Giocamondo Study, ValueTrack avvia copertura con fair value a 2,40 euro

Giocamondo Study

(Teleborsa) - ValueTrack hacon undiper azione sul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nel settore vacanze studio per ragazzi in tutto il mondo.Gli analisti scrivono che Giocamondo Study ha elaborato un modello di business basato in larga misura sui dati, che affronta sia le fasi pre che post viaggio. Questo, unito a(marketing digitale intelligente ed efficace, prodotti all-inclusive, soluzioni di pagamento flessibili, elevata qualità del servizio, approccio psico-pedagogico, partnership a lungo termine con altri attori della catena del valore) consente di(tasso di soddisfazione del cliente del 98%, punteggio TrustPilot 4,6/5, repeat rate del cliente del 95%).Nel 2025-28 ValueTrack prevede che Giocamondo Study vanterà: (i) un aumento delal 13% di CAGR organico (37,6 milioni di euro nel 2028); (ii) una due cifre (10,3% nel 2028); (iii) una generazione distrutturalmente positiva (rapporto medio OpFCF b.t./EBITDA al 90-95%, generazione di FCF cumulata 2025-28 pari a 8,6 milioni di euro, dopo un deflusso di dividendi cumulato di circa 3,1 milioni di euro).