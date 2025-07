Il PIL italiano si è marginalmente contratto nel secondo trimestre

(Teleborsa) - L'ha avuto un ruolo chiave e le componenti della domanda interna non sono state sufficientemente forti da compensareLa, che omettono il dettaglio delle componenti di domanda, ha segnalato unapeggiore delle attese, e, destagionalizzato e corretto per il calendario.Secondo il succinto comunicato stampa dell’Istat, la domanda interna al lordo delle scorte ha fornito unamentre. Dal punto di vista dell'offerta, iCi aspettavamo un rallentamento nel secondo trimestre dopo il primo relativamente forte, ma questo si è rivelato ancora più marcato del previsto. Uscire dalla fase di debolezza economica è tutt'altro che facile, in un contesto economico e geopolitico molto incerto.I dati preliminari confermano che,, il profilo di crescita del PIL è stato sostanzialmente influenzato dalle conseguenze degli aumenti dei dazi statunitensi e dalla loro tempistica. Se nel primo trimestre ilaveva spinto le esportazioni italiane, la sua inversione nel secondo trimestre ha avuto inevitabili conseguenze negative. I dati mensili sul commercio estero finora disponibili per il trimestre lo confermano pienamente e sono coerenti con un contributo trimestrale negativo delle esportazioni nette dello 0,3%, secondo le nostre stime. IlSiamo relativamente fiduciosi chegrazie a una combinazione favorevole di occupazione stabile, discreta crescita salariale e inflazione inferiore al 2%.Siamo più incerti sul contributo degli investimenti e delle scorte. Il, poiché le diverse componenti agiscono in direzioni opposte. Sospettiamo che la componente edilizia possa aver contribuito alla crescita, con la componente infrastrutturale, spinta dalla spesa dei fondi del PNRR, che potrebbe più che compensare un contributo negativo della componente residenziale causato principalmente dall’eliminazione dell'incentivo fiscale del superbonus. Anche l'impatto della componente dei macchinari è molto incerto, in quantosi è contrapposta al freno causato dalla scarsa visibilità sugli sviluppi (o sul punto di caduta) della saga dei dazi.Sul fronte delle scorte, l'inversione di tendenza nel de-cumulo, confermando il ritardo nell'avvio di un ciclo di ricostituzione delle scorte.Nel complesso,quando l'incertezza abbonda. Sulla base dei dati di fiducia disponibili e ipotizzando un impatto positivo sulla domanda interna derivante dalla riduzione dell'incertezza dopo l'accordo commerciale USA-UE, prevediamo provvisoriamente un ritorno a una crescita trimestrale del PIL marginalmente positiva nel terzo trimestre del 2015, quando anche il turismo potrebbe venire in soccorso. Tuttavia,