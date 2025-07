Pininfarina incrementa la partecipazione in Signature all'84%

Pininfarina

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nell'interiors e industrial design, ha perfezionato un accordo per incrementare la propriadel capitale sociale di quest'ultima.In particolare, l'accordo, sottoscritto con i soci venditori di Signature, prevede, tra l'altro: la sottoscrizione, da parte di Pininfarina, di un, a pagamento, al valore nominale, in forma inscindibile e con diritto di sottoscrizione riservato a Pininfarina, per complessivi 1.875 euro, da sottoscriversi e liberarsi mediante utilizzo, per pari importo, di una quota parte del versamento in conto futuro aumento di 200.000 euro effettuato dalla società il 23 febbraio 2018; ladetenute dai soci venditori a Pininfarina ad un prezzo complessivo pari a 132.500 euro, corrisposto per cassa mediante l'utilizzo di fondi immediatamente disponibili."Con questa iniziativa - commenta l'- completiamo un percorso strategico volto a rafforzare la nostra presenza sul canale consumer, contribuendo al contempo a valorizzare ulteriormente il marchio Pininfarina. Signature, nata nel 2018 come joint venture con Napkin, rappresenta per noi un vero laboratorio di innovazione: un progetto che, noto come Pininfarina Segno, unisce design, creatività e Made in Italy per dare vita a oggetti che rivoluzionano l'esperienza della scrittura. Il nostro obiettivo è sviluppare ulteriormente il mondo dello stationery, degli accessori e del lifestyle in generale come settore strategico per Pininfarina, aprendo scenari inediti in termini di materiali, tecnologie e modalità d'uso".