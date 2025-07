Valtecne, ricavi semestrali in leggera flessione. Bene la business line Medicale

Valtecne

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan che opera nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali, ha comunicato che su base stand-alone ha chiuso ilconpari a 16,4 milioni di euro (17,1 milioni al 30 giugno 2024), mentre i ricavi pro-forma - inclusivi della controllata Utilità, acquisita in data 12 marzo 2025 - ammontano a 19,4 milioni di euro (20,5 milioni al 30 giugno 2024).Nel perimetro stand-alone, larisulta in crescita del +7% a 12,5 milioni di euro e conferma il trend positivo già registrato nel primo trimestre. I volumi produttivi si sono mantenuti elevati su tutte le linee, con un portafoglio ordini vicino ai massimi storici, in particolare nel segmento relativo al ginocchio."Il primo semestre, che si afferma sempre più come il principale driver di crescita del Gruppo - ha commentato l'- Questo andamento positivo si inserisce in un contesto favorevole per l'intero comparto ortopedico, per il quale le previsioni di Orthoworld indicano una crescita del 4,3% nel 2025, superiore alla media storica"."Rileviamo inoltre segnali incoraggianti dai nostri principali clienti, collocati in Unione Europea, che stanno accelerando i propri piani di sviluppo grazie a una maggiore stabilità sul fronte delle politiche commerciali internazionali - ha aggiunto - In questo scenario, Valtecne continua a rafforzare il proprio ruolo come partner strategico per l'industria medicale, in linea con il percorso di specializzazione e focalizzazione che il Gruppo ha intrapreso., sostenuti da un portafoglio ordini vicino ai massimi storici e da un posizionamento sempre più solido nei segmenti a maggiore valore aggiunto".