El.En., fatturato in aumento e redditività in calo nei 9 mesi

El.En.

(Teleborsa) -, società attiva nel mercato dei laser e quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso icon unconsolidato pari a 421,9 milioni di euro, in aumento del 3,9% circa rispetto ai 406,2 milioni di euro dell'analogo periodo del 2024, e undi 55 milioni di euro, in leggera flessione del 3,3% circa rispetto ai 56,9 milioni di euro dello stesso periodo 2024.Il fatturatoè stato pari a 136,6 milioni di euro in aumento dell'1,36% rispetto ai 134,8 milioni di euro del corrispondente trimestre del 2024, mentre il risultato operativo del trimestre, pari a 20,4 milioni di euro, con una incidenza sul fatturato del 14,9% rispetto ai 19,6 milioni di euro dello stesso periodo 2024, registra un aumento del 4% circa, evidenziando la tendenza al recupero rispetto all'esercizio precedente.Nei 9 mesi ilè di 52,2 milioni di euro (-14,78%) vs. 61,2 milioni di euro del 2024, mentre nel terzo trimestre è di 20,5 milioni di euro (15% delle vendite) vs. 18,9 milioni di euro nel Q3 2024 (+8%)."Siamo estremamente soddisfatti dei risultati trimestrali complessivi, che ancora una volta evidenziano la vitalità del nostro gruppo in un contesto macro e microeconomico ancora dinamico, con un'evoluzione eccellente nelle aree di business all'interno di un perimetro di consolidamento modificato a seguito della cessione della quota di maggioranza dei nostri asset industriali in Cina - ha commentato il- Accelerando rispetto ai trimestri precedenti, i risultati si allineano appieno alle proiezioni di crescita del fatturato e del risultato operativo, confermando la straordinaria solidità e affidabilità del nostro modello di business. Davvero positiva è la performance del settore medicale, che ha giocato un ruolo chiave nel potenziare i risultati consolidati del trimestre. Anche il settore industriale registra una crescita positiva, a conferma del nostro impegno costante per l'innovazione e l'efficienza in un mercato in fase di trasformazione, nonché della nostra capacità di reazione e adattamento rapido a nuove circostanze. Sul fronte dei ricavi, entrambi i settori mostrano un progresso nei nove mesi, con un incremento del 4,6% nel medicale e del 2% nell'industriale".Ladel Gruppo al 30 settembre 2025 è positiva ed ha registrato nel trimestre un aumento di circa 47,4 milioni di euro dai 90 milioni di euro circa del 30 giugno 2025, attestandosi a 137,4 milioni di euro circa al 30 settembre 2025. Nei nove mesi l'aumento è stato pari a 26,8 milioni di euro circa, grazie all'ottimo andamento dei flussi di cassa generati dalle attività correnti e al corrispettivo percepito per la cessione della quota di maggioranza della Penta Laser Zhejiang, per un importo netto pari a circa 26,4 milioni di euro.Leper la conclusione dell'esercizio 2025 rimangono positive, sostenute dal solido portafoglio ordini attuale. Il management conferma pertanto la guidance che prevede l'obiettivo annuale di crescita sia del fatturato che del risultato operativo, rispetto al 2024.