Veicoli commerciali, in Europa nel primo semestre cresce solo il comparto autobus

(Teleborsa) - Nel primo semestre del 2025, il mercato dei, nell’UE-EFTA-UK, si attesta a circae registra un calo del 13,2% rispetto allo stesso periodo del 2024. È quanto emerge dal focus di approfondimento didedicato ai Veicoli Commerciali e Industriali in Europa e nei Mercati Internazionali tra gennaio e giugno.Ilcon ptt maggiore di 3.500 kg conta poco meno di 184mila nuove registrazioni, in calo del 14,9%. Analizzando il mercato degli autocarri per segmento, gli(ptt =16.000 kg) registrano una flessione del 14,2%, con 151mila unità vendute.Glicon ptt superiore a 3.500 kg sono quasi 25mila, in crescita del 4,1%.