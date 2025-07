Ariston migliora guidance su ricavi dopo ritorno all'utile nel primo semestre

Ariston

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nelle soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, ha comunicato che iammontano a 1.292 milioni di euro nel primo semestre del 2025, con un aumento dell'1,4% rispetto al primo semestre 2024 (+3% su base organica annua), di cui 644 milioni di euro nel secondo trimestre (+3,6% su base organica annua) grazie al miglioramento del business del riscaldamento.L'è pari a 66 milioni di euro, in crescita del 15,5% rispetto al primo semestre 2024, di cui 31 milioni di euro nel secondo trimestre, in aumento del 13,9% YoY. L'è stato di 58,7 milioni di euro, in forte miglioramento rispetto a una perdita netta di -31,9 milioni di euro nel 2024, mentre l'utile netto rettificato di Gruppo ha raggiunto 38,6 milioni di euro, rispetto a 29,2 milioni di euro nel 2024.Ilè di -14 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai -24 milioni di euro del primo semestre 2024. Sono stati generati +3 milioni di euro nel secondo trimestre. L'è pari a 680 milioni di euro, rispetto ai 603 milioni di euro di fine 2024, principalmente per effetto della stagionalità del free cash flow, della distribuzione agli azionisti e delle acquisizioni completate."In linea con le nostre previsioni, il mercato si è progressivamente normalizzato nel primo semestre dell'anno - ha commentato l'- Il Gruppo Ariston ha continuato il percorso di crescita organica positiva, facendo leva sul nostro ampio portafoglio prodotti, la nostra tecnologia e le solide capacità industriali. Continuiamo a semplificare il nostro modello operativo, investendo al contempo in iniziative commerciali, digitalizzazione e ricerca e sviluppo per sostenere la crescita futura".Laper il 2025 è stata confermata, con un range di crescita organica dei ricavi netti ristretto: crescita organica dei ricavi netti compresa tra +1% e +3% su base annua, like-forlike (precedentemente tra 0% e +3%), sostenuti dalla ripresa della domanda di riscaldamento in Europa, dalla solida performance del segmento acqua calda e da un mix di prodotto più favorevole; margine EBIT rettificato 2025: superiore al 7%, trainato dall'attuazione del programma di efficientamento. La guidance non incorpora potenziali impatti sulla domanda legati alle attuali discussioni sui dazi o ad eventuali future modifiche tariffarie nei principali mercati di riferimento.