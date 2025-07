Euronext lancia OPS da 413 milioni di euro sulla Borsa di Atene

Euronext

(Teleborsa) -, la principale infrastruttura europea del mercato dei capitali, ha annunciato la presentazione di un'(OPS) volontaria su tutte le azioni di HELLENIC EXCHANGES-ATHENS STOCK EXCHANGE (ATHEX), la società madre del gruppo greco di infrastrutture finanziarie ATHEX Group, che gestisce la. Il Consiglio di Amministrazione di ATHEX sostiene all'unanimità l'offerta e ha stipulato un accordo di cooperazione con Euronext.L'offerta sarà strutturata come uno scambio azionario a un tasso di conversione fisso di 20.000 azioni ordinarie ATHEX per ogni nuova azione Euronext. Sulla base del prezzo di chiusura di Euronext di 142,7 euro al 30 luglio 2025, l'offerta valuta ATHEX a 7,14 euro per azione e l'a circasu base completamente diluita.Una potenziale combinazione con ATHEX apporterebbe significativi vantaggi al mercato greco, migliorandone la visibilità internazionale, attraendo investimenti e fornendo accesso ai servizi integrati e all'avanguardia di trading, clearing e post-trade di Euronext, si legge in una nota. Euronext è il più grande pool di liquidità in Europa, gestisce circa il 25% dell'attività di trading azionario europeo e opera nei principali centri finanziari come Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Milano, Oslo e Parigi."Negli ultimi anni, grazie alle nostre esclusive capacità di integrazione, abbiamo creato la principale infrastruttura europea del mercato dei capitali - ha commentato il- Euronext punta a espandere ulteriormente la sua presenza geografica in Grecia e a creare un. La Grecia ha registrato una forte crescita economica negli ultimi anni, sostenuta da crescenti investimenti, da una crescente fiducia internazionale e da solidi indicatori economici. Questo è il momento giusto, il momento giusto per investire in Grecia".ATHEX è l'operatore del mercato dei capitali greco, con attività diversificate tra custodia e regolamento, compensazione, negoziazione di azioni e derivati, servizi IT e digitali, quotazione e servizi dati. Nel primo semestre del 2025, il 49% dei ricavi di ATHEX è stato generato dalle sue attività di CSD e clearing. ATHEXCLEAR, la controparte centrale del gruppo, gestisce le attività di clearing del gruppo in Grecia, nonché la compensazione di derivati nei paesi limitrofi. Nel primo semestre del 2025, quasi 150 società erano quotate su ATHEX, con una. Nel primo semestre del 2025, ATHEX ha registrato volumi medi giornalieri di circa 198 milioni di euro in azioni e 51.600 contratti derivati negoziati in media al giorno. ATHEX detiene il 21% della borsa elettrica greca EnEx.