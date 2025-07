Ferrari estende contratto con Fred Vasseur come Team Principal della Scuderia

Ferrari

(Teleborsa) -ha esteso, con un contratto pluriennale, l'accordo con, cheper le prossime stagioni di Formula 1. Fred è entrato a far parte della Scuderia all'inizio del 2023, portando con sé una vasta esperienza nel mondo dei motori e una comprovata capacità di sviluppare talenti e costruire team competitivi a tutti i livelli del racing."Oggi vogliamo riconoscere ciò che è stato costruito e impegnarci per ciò che ancora deve essere realizzato - ha detto il- Questo riflette la nostra fiducia nella leadership di Fred, una fiducia radicata in ambizioni condivise, aspettative reciproche e chiare responsabilità. Andiamo avanti con determinazione e concentrazione, uniti nel perseguire il livello di performance a cui la Ferrari deve mirare".