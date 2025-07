Lottomatica conferma guidance dopo crescita a doppia cifra nel primo semestre

Lottomatica

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e il maggiore operatore del mercato italiano dei giochi, ha chiuso ildel 2025 conpari a 21,8 miliardi di euro, +21% rispetto all'H1 2024 (Raccolta Online in crescita del 34% rispetto all'H1 2024).pari a 1.128,9 milioni di euro, +21% rispetto all'H1 2024, +15% a payout normalizzato (543,1 milioni nel Q2 2025, +10% rispetto al Q2 2024), l'pari a 422,4 milioni di euro, +33% rispetto all'H1 2024, +17% a payout normalizzato (201,9 milioni nel Q2 2025, +20% rispetto al Q2 2024). L'è stato pari a 179,3 milioni di euro."Nel secondo trimestre del 2025 abbiamo proseguito il nostro solido percorso di crescita organica a doppia cifra in termini di Ricavi ed EBITDA, sostenuti da dinamiche di mercato favorevoli - ha commentato l'- Abbiamo completato la migrazione di PWO sulla nostra piattaforma tecnologica proprietaria, posizionando Planetwin in modo da riuscire a sfruttare appieno le nostre capacità di catturare le opportunità di crescita del mercato. Infine, a giugno è stato avviato il programma di acquisto di azioni proprie, che continuerà a competere per l'allocazione di capitale con altre opportunità`, incluso l'M&A, con l'obiettivo di massimizzare i rendimenti per gli azionisti".L'al 30 giugno 2025 è stato pari a 1.809 milioni di euro, che equivale a una leva finanziaria calcolata su base LTM run-rate Adjusted EBITDA10 pari al 2,1x.Confermata laper l'esercizio 2025: ricavi pari a 2.320-2.3706 milioni di euro e Adjusted EBITDA pari a 840-8706 milioni di euro.