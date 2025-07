Mediobanca verso anticipo al 21 agosto dell'assemblea su Banca Generali

Generali

(Teleborsa) - In coerenza con quanto annunciato al mercato lo scorso 15 giugno e a seguito dello scambio di informazioni relative agli accordi esistenti tra Assicurazioniha reso noto che è statarecentemente rinnovati tra Ass. Generali e Banca Generali con l'opzione di estensione a Mediobanca.Inoltre, in considerazione della tempistica dei processi autorizzativi relativi all'acquisizione di Banca Generali, la cui conclusione è prevista il prossimo 18 agosto e dei conseguenti termini previsti dal TUF per l'approvazione del documento dell'offerta su Banca Generali, il Consiglio di Amministrazione ha individuato comechiamata a pronunciarsi sull'offerta il, riservandosi di assumere comunque ogni determinazione in merito entro il prossimo 6 agosto, in funzione delle interlocuzioni con Assicurazioni Generali.Si tratta di una mossa difensiva di Piazzetta Cuccia rispetto all'offerta lanciata da MPS sulla stessa Mediobanca. La banca guidata da Alberto Nagel ha ribadito che l'offerta di MPS "è" in quanto: offre un corrispettivo, interamente in azioni MPS, a sconto di circa il 30% rispetto a quanto considerato fair dal CdA di Mediobanca; è priva di un reale razionale industriale; l'integrazione tra le due realtà comporterebbe rilevanti dissinergie, derivanti prevalentemente dalla perdita di clienti e talenti nel WM e CIB, e stimate dal CdA in circa 460 milioni in caso di fusione tra le due entità bancarie e fino a 665 milioni in assenza di fusione; non contiene alcun piano di valorizzazione e retention delle risorse chiave del Gruppo Mediobanca.