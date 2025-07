MFE, stipulati accordi per acquisire 2,79% del capitale di ProSiebenSat

MFE A

MFE B

(Teleborsa) -(ex Mediaset, che oggi scambia con) ha stipulato ieriper l'acquisizione di 6.505.634 azioni ProSiebenSat.1 Media, corrispondenti a una quota pari a circa ile, sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili, a circa il 2,79% dei diritti di voto. Si prevede che la proprietà di queste azioni sarà trasferita all'offerente entro due giorni lavorativi bancari.Ilconcordatoe ammonta a 4,48 euro in contanti e 1,3 azioni ordinarie A dell'offerente. Sulla base del prezzo di chiusura dell'azione ordinaria A del 30 luglio, pari a 2,802 euro, il valore del corrispettivo concordato per azione ProSiebenSat.1 Media corrisponde a 8,12 euro e non è pertanto superiore al valore del corrispettivo dell'offerta, pari a 8,62 euro, calcolato sulla media a tre mesi del prezzo di chiusura fino alla data di riferimento del 25 marzo (inclusa), pari a 3,182 euro.