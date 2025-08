Innovazione, in Sicilia 100 milioni di investimento per hub dedicato ad arti immersive e tecnologie creative

(Teleborsa) - Un, destinato a diventare un punto di riferimento in Europa, dove arte, ricerca, sostenibilità e tecnologia si incontrano in un hub delle arti immersive e tecnologie creative.Il progetto, ideato da un team di imprenditori guidato danasce dalla visione di trasformare un’area da 47.000 mq nel cuore della Sicilia, nell’ex area industriale Montecatini di Milazzo, di fronte alle Isole Eolie, in un ecosistema integrato per la produzione cinematografica digitale, la virtual production, i contenuti immersivi, lo sviluppo di applicazioni AI, la conservazione digitale, la formazione specializzata e la ricerca biotecnologica, con un impatto economico e culturale di livello internazionale. L’innovativa visione architettonica è affidata, noto a livello internazionale per i suoi progetti iconici, sostenibili e tecnologicamente avanzati.I lavori strutturali, nell’area già deliberata dalla giunta comunale di Milazzo e come da protocollo d’intesa firmato con il, inizieranno entro il 2025 e si protrarranno per 18 mesi. Intanto sono iniziate le operazioni per realizzare una libreria digitale.Il progetto è stato già, ai componenti dell’Intergruppo Parlamentare "" presieduto dal deputato, che ha mostrato il suo interesse e il suo supporto.verrà presentato in conferenza stampa a settembre alla Camera dei deputati."A mio avviso questa iniziativa segnerà un passo decisivo verso il rilancio del Sud Italia - ha dichiarato- e in particolare della Sicilia, come hub di innovazione, cultura e formazione di livello internazionale, un progetto che l’intergruppo parlamentare Sviluppo Sud, che presiedo e a cui afferiscono 50 parlamentari di tutte le forze politiche, sosterrà con convinzione. E non solo perché creeràgenerando unma perché rappresenta un'importante occasione di sviluppo sociale e culturale. È un esempio dicontribuendo a invertire il trend di emigrazione dei giovani e a rafforzare il ruolo dell’Italia come hub di eccellenza nel settore culturale e tecnologico. Milazzo, qui e ora, si prepara a scrivere una nuova pagina di progresso e innovazione.".Il progetto andrà ad intervenire nell’ambito delle Tecnologie Critiche della Piattaforma STEP per progetti innovativi chemirando ad intercettare le importanti risorse gestite a livello regionale e nazionale, oltre a investor privati capitanati dal fondo Euromed Capital guidato da Dave Pulis, figura di rilievo internazionale nel campo della finanza decentralizzata, e Stobox, piattaforma leader nella tokenizzazione di progetti innovativi. Inoltre,, azienda leader europea nei sistemi di Virtual Production,nella strutturazione industriale ed internazionale del progetto.A pieno regime, secondo le analisi di un’autorità internazionale del mondo accademico come il, incaricato dell'Intergruppo Parlamentare Mezzogiorno, accademico pontificio e Prorettore ateneo Ginevra, che oltre alla dimensione econometrica e sociometrica del progetto e alla validazione dei dati statistici,, facendolo validare come organismo di alto impatto formativo, sociale e occupazionale.Asset importante dell’hub sarà la musica. Infatti,, produzione sonora e colonne sonore originali, intitolata al grande compositore, produttore discografico e direttore d’orchestra Augusto Martelli.Molta: il polo ospiterà un’università dedicata ai mestieri del cinema e della creatività digitale, con percorsi di specializzazione su produzione virtuale, intelligenza artificiale, sistemi immersivi, realtà sintetiche, MetaHuman, effetti visivi, sostenibilità e nuove tecnologie, un campus per circa 1000 studenti. L’obiettivo sarà quello diin grande espansione e essere allo stesso tempo attrattivi per le menti dall’estero.Il progetto si svilupperà all’interno di, con il supporto di Event Green per la misurazione della carbon footprint che attraverso l’algoritmo proprietario, sviluppato in collaborazione con gli ingegneri del Politecnico di Torino, renderà l’operazione ad impatto ambientale positivo.L’energia prodotta in eccesso servirà a finanziare borse di studio interne all’università dell’ hub , sostenere progetti di ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico , grazie a un modello di mining e di finanza decentralizzata etica, in linea con i valori del progetto.Elemento chiave del progetto sarà ladel paesaggio italiano, certificati e accessibili via cloud, che oltre alla possibilità di utilizzo convenzionale, rappresenteranno un importante banca dati per la tutela del patrimonio culturale italiano. Una piattaforma destinata a diventare riferimento per produzioni internazionali in cerca di scenari autentici e garantiti."Vogliamo restituire al Sud e all’Italia un– afferma– promuovendo un modello produttivo sostenibile, tecnologico e profondamente radicato nella bellezza e nella cultura del nostro Paese. Ciò è stato reso possibile anche grazie ad un. Siamo felici di registrare grande entusiasmo delle istituzioni, partner industriali e finanziari internazionali per la nascita di un progetto che sarà il più innovativo in Europa, che con grande orgoglio vede primeggiare il Mezzogiorno come eccellenza nel Mondo".