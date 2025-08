Saipem, completata installazione pipeline Irpa

Saipem

(Teleborsa) -ha completato con successo l’installazione della pipeline sottomarina del progetto Irpa, sviluppato da Equinor. Le operazioni offshore sono state eseguite dalla nave posatubi Castorone, una delle navi ammiraglie della flotta Saipem.Il progetto, spiega una nota, prevedeva l’installazione di una condotta Pipe-in-Pipe di circa 80 chilometri a una profondità di 1.350 metri, che fa di Irpa il più profondo sviluppo di giacimento sottomarino realizzato fino ad oggi in Norvegia. La pipeline collegherà il sistema di produzione subacqueo di Irpa alla piattaforma Aasta Hansteen.La tecnologia Pipe-in-Pipe rappresenta una soluzione avanzata e altamente affidabile per il trasporto di idrocarburi in condizioni ambientali estreme e consiste in un sistema a doppio tubo, in cui una condotta interna trasporta il fluido mentre una esterna lo protegge. Questo design consente di mantenere la temperatura del fluido lungo il percorso sul fondale marino, prevenendo il rischio di ostruzione causato dalla formazione di idrati o cere, fenomeni particolarmente critici in acque fredde e profonde come quelle del Mare di Norvegia.