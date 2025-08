Talea, Tribunale conferma misure protettive e concede misure cautelari richieste

Talea Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'e-retailing di prodotti legati alla salute e benessere della persona, ha reso noto che ildi Firenze hadalla società e dalla controllata Valnan, nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi.Leincludono: il blocco generalizzato delle azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori; il divieto di presentare istanze di liquidazione giudiziale; il divieto di rifiutare unilateralmente l'esecuzione dei contratti pendenti e/o di provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza ovvero di modificarli in danno della società per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'Istanza; l'inibizione per banche e intermediari di sospendere o revocare le linee di credito in essere, se non previa dimostrazione che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale; l'inibizione all'acquisizione di diritti di prelazione non concordati.Leincludono: la sospensione dei pagamenti delle rate di finanziamenti bancari e piani di rientro con fornitori; l'inibizione alle segnalazioni alla Centrale Rischi e al CRIF; il divieto di escutere le garanzie statali (MCC, SACE, FEI) concesse sui finanziamenti in essere.Talea Group prosegue quindi "nella, fondato su razionalizzazione dei costi, rilancio commerciale, dismissione di asset non strategici e riequilibrio della struttura debitoria, a beneficio di tutti i portatori di interesse", si legge nella nota.