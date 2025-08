Banche, duello Salvini-Tajani sul "contributo volontario"

(Teleborsa) - "Sono contrario a qualsiasi aumento delle tasse contro chicchessia e una furia anti banche non ha senso. Le banche devono fare il loro dovere, devono pagare le tasse come tutti, ma sono parte del sistema. Ricordiamo, qual è il compito delle banche: raccogliere risparmi ed erogare prestiti. Noi dobbiamo difendere in modo particolare le banche di prossimità, le popolari, di credito cooperativo, quelle che permettono alle piccole e medie imprese di avere accesso al credito". A margine degli Stati Generali del Mezzogiorno a Villa San Giovanni,il vicepremier e leader di Forza Italia,, ha ribadito di essere contrario a un intervento sulle banche di cui ha parlato il suo collega vicepremier e leader della Lega"un contributo volontario e spontaneo delle banche da ridistribuire ai lavoratori italiani"."Ripeto, le banche – ha aggiunto– devono pagare le tasse come tutti, non credo al concetto di extra-profitti perché il profitto è lecito in un paese democratico in un'economia liberale non sappiamo cos'è l'extra-profitto. Stabilire il tetto del profitto è un concetto, come ho già detto, da Unione Sovietica, da paese dittatoriale io credo invece che si debba lavorare per fare in modo che le banche possano essere strumento fondamentale in un paese che è la seconda potenza industriale dell'Unione Europea. Tutti naturalmente devono pagare il giusto ma senza accanimento. Noi dobbiamo fare in modo, in base all'economia sociale di mercato, che la produzione della ricchezza e del benessere sia a vantaggio di tutti. Non serve fare una guerra contro chi guadagna"."Sento dire 'facciamo pagare alle banche': un odio contro le banche – ha detto, ancora, il–. Io penso alle banche di credito cooperativo, alle popolari... chi erogherebbe il credito al piccolo artigiano, al piccolo commerciante? Non dobbiamo partire con un assalto alle banche come se fosse un assalto alla diligenza. Non si può distruggere un sistema che regge l'economia del Paese. Non serve fare guerra contro chi guadagna"."La Lega – ha aggiunto– ha le sue opinioni, noi le nostre che sono completamente diverse". Ma dopo la presa di posizione dell'alleato di governo lain una nota chiede che le banche "cedano parte dei guadagni per la rottamazione" fiscale, uno dei suoi cavalli di battaglia, visto che "milioni di italiani sono in difficoltà con cartelle esattoriali e debiti del passato".Ledal canto loro, archiviati positivamente gli stress test, si apprestano a chiudere il cerchio anche sulle semestrali.lo hanno già fatto mettendo a segno nuovi record degli utili. Insieme le due big hanno totalizzato 11 miliardi di euro. Tra martedì e mercoledì sarà la volta diLa lente però, è già sul terzo trimestre e i prossimi con le incertezze legate ai dazi e al quadro macro che si va deteriorando anche per i timori dovuti ad una escalation dei conflitti in atto.