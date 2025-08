Bromance investe in Tec Star: nasce il primo polo privato italiano delle nanotecnologie

(Teleborsa) - "". Con questo claim, realtà emergente nel settore delle nanotecnologie, entra nel capitale sociale di, uno dei primi laboratori italiani specializzati nello sviluppo e applicazione di soluzioni nanotecnologiche.Questa operazione strategica dà origine a un, ponendosi come riferimento d’eccellenza per il mercato nazionale e internazionale."Non ci limitiamo a produrre soluzioni nanotecnologiche:Un unico interlocutore per dare risposte su misura alle esigenze dell’industria, dell’edilizia, delle infrastrutture, della mobilità e dell’energia", commenta l’Grazie a un laboratorio interno altamente specializzato, a partnership consolidate con il mondo della ricerca e a un team tecnico dedicato, il nuovo polo è in grado di customizzare ogni intervento, portando l’innovazione direttamente sui materiali e le superfici. I campi di applicazione sono molteplici:Le nanotecnologie consentono di. In questo modo, anche i materiali più comuni diventano intelligenti, resistenti e sostenibili.Con l’ingresso in TEC STAR,, con l’obiettivo di promuovere le opportunità concrete offerte da questo settore strategico per il futuro dell’innovazione applicata.Per la prima volta in Italia,: dalla formulazione alla posa, dal laboratorio al cantiere, dall’idea alla superficie.