Caltagirone, utile primo semestre sale a 78,5 milioni. Ricavi +8,8%

Caltagirone

(Teleborsa) - Il Gruppo, operante nei settori del cemento, dei grandi lavori, dell’editoria, immobiliare e finanziario ha chiuso il primo semestre dell’anno con undi competenza del Gruppo pari a 78,5 milioni di euro, in aumento del 3% rispetto al precedente esercizio (76,2 milioni di euro).si sono attestati a 1,095 miliardi di euro (1,006 miliardi di euro al 30 giugno 2024) in aumento dell’8,8% per effetto principalmente dell’incremento dei ricavi nel settore dei grandi lavori.Ilè positivo per 185,4 milioni di euro (201,6 milioni di euro nel primo semestre 2024).Ildi ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per 77,1 milioni di euro (72,3 milioni di euro nel primo semestre 2024) è positivo per 108,4 milioni di euro (129,2 milioni di euro al 30 giugno 2024).Ilè stato positivo per 51,6 milioni di euro (55,4 milioni di euro al 30 giugno 2024) ed è stato influenzato principalmente dai maggiori dividendi su azioni quotate e dai minori proventi su cambi netti.Laè positiva per 245,4 milioni di euro (94,9 milioni di euro al 30 giugno 2024) in miglioramento di 150,4 milioni di euro principalmente per effetto del positivo flusso di cassa operativo del Gruppo Cementir e del Gruppo Vianini Lavori.Quanto all', nelil Gruppo prevede, alla luce dei risultati del primo semestre, "di confermare gli obiettivi economici e finanziari previsti per l’anno 2025 escludendo le componenti non ricorrenti". Nell’obbiettivo è concentrato sullo sviluppo del portafoglio lavori attraverso la partecipazione a gare sia direttamente che come socio assegnatario del Consorzio Eteria al fine di stabilizzare la crescita del fatturato, diversificare il portafoglio lavori ed assicurare un’adeguata marginalità delle commesse acquisite. Nel, proseguono le iniziative di valorizzazione delle versioni multimediali e di miglioramento delle attività internet finalizzate ad incrementare i nuovi flussi di pubblicità e ad acquisire nuovi lettori. Il Gruppo continuerà ad attuare misure volte al contenimento di tutti i costi. Nel, il Gruppo Domus Italia prosegue l’attività di razionalizzazione del portafoglio immobiliare dismettendo gli asset non strategici e consolidando il volume dei clienti esistenti.