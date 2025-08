Dazi Usa, Natali (Confprofessioni): "ricadute anche su liberi professionisti"

(Teleborsa) -anche il lavoro autonomo intellettuale rischia di subire importanti ricadute economiche. È quanto emerge dal nuovo studio “Le libere professioni alla prova dei dazi” realizzato dall’Osservatorio delle libere professioni in collaborazione con Confprofessioni, Gestione Professionisti e Beprof.Attraverso unlo studio ha misurato l’esposizione indiretta delle libere professioni italiane a un possibile shock commerciale, sulla base della quota di fatturato generata da imprese operanti nei settori più esposti all’export verso gli Stati Uniti.ostrano una forte eterogeneità settoriale, territoriale e di genere: tra le categorie più a rischio si segnalano professioni economico-finanziarie (indice 201,5), Consulenti del lavoro (197,5), ingegneri (193,8) e professioni tecnico-specialistiche (162,1) figure strettamente collegate alle filiere produttive orientate all’export; il Nord Est si conferma l’area geografica con la maggiore esposizione (indice 138,4) seguita dal Nord Ovest (114,6). Mentre il Centro e il Mezzogiorno presentano livelli più contenuti (58,3 e 73,0); a livello anagrafico, i professionisti tra i 55 e i 64 anni risultano i più esposti (indice 119,4), mentre gli under 44 si attestano su un valore di 56,0; gli uomini risultano mediamente più vulnerabili rispetto alle donne. Un dato che riflette la concentrazione maschile nelle professioni tecnico-scientifiche, che operano prevalentemente con imprese manifatturiere esposte all’export verso gli Stati Uniti.noi professionisti siamo pronti a fare la nostra parte. Abbiamo colleghi strutturati, con competenze internazionali, anche negli Stati Uniti, che possono supportare le Mpmi – che rappresentano il 95% del nostro tessuto produttivo – ad affrontare questa nuova sfida", ha commentato Marco Natali, presidente di Confprofessioni.- ha aggiunto -, aiuti per limitare i danni e, soprattutto, una strategia condivisa".Confprofessioni chiede con forza che il Governo italiano e le istituzioni europee si facciano carico di accompagnare imprese e professionisti in questa fase di incertezza."La priorità oraha concluso Natali