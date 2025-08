Edil San Felice, commessa per stazione rifornimento idrogeno su Autostrada Brennero

Edil San Felice

(Teleborsa) -Società Benefit si è aggiudicata, come impresa esecutrice designata dal Consorzio Stabile Fenix,di euro, per la progettazione esecutiva e realizzazione di unaQuesta commessa riveste un'importanza strategica significativa: in linea con gli obiettivi che hanno guidato la recente emissione di un sustainability-linked bond, la Società rafforza il proprio impegno verso iniziative in grado di generare benefici ambientali concreti. Attraverso questa aggiudicazione, inoltre, Edil San Felicenel settore dellea livello nazionale, proseguendo il proprio percorso di crescita nella realizzazione di opere civili a supporto del trasporto su gomma. Questo sviluppo si affianca all’esperienza ormai consolidata nel campo della manutenzione stradale.Più nel dettaglio, l’opera prevede la, destinato a servire sia veicoli leggeri sia mezzi pesanti, e rappresenta un’importante infrastruttura a supporto della mobilità sostenibile lungo il corridoio autostradale del Brennero. Tra le principali attività previste figurano: la costruzione del chiosco gestore e della pensilina di copertura, la realizzazione delle aree di stoccaggio e compressione dell’idrogeno, l’installazione degli erogatori e di tutti gli impianti elettrici, meccanici e antincendio. Il progetto include anche opere di pavimentazione, sistemazione esterna e il rifacimento del fabbricato esistente con servizi igienici e docce, dotato di impianto fotovoltaico.Grazie a questa nuova commessa,"Con questa aggiudicazione confermiamo il nostro forte impegno in progetti a impatto ambientale positivo, in linea con gli obiettivi che hanno guidato l’emissione del sustainability-linked bond dello scorso febbraio", commenta, CEO di Edil San Felice, aggiungendo "l’intervento si inserisce pienamente nel contesto della transizione verso una mobilità più sostenibile, che richiede infrastrutture sempre più evolute e all’avanguardia. Allo stesso tempo, proseguiamo il nostro percorso di progressiva diversificazione del business, affiancando alla consolidata expertise nella manutenzione stradal una strategia di crescita mirata nella realizzazione di opere civili, con l’obiettivo di rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze di un mercato in costante evoluzione".