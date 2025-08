Banco Desio, utile netto consolidato in calo a 70,4 milioni

(Teleborsa) -

Banco Desio chiude il primo semestre con un utile netto consolidato pari a 70,4 milioni di euro (-9,9% dai 78,1 milioni di euro del primo semestre 2024). Buona redditività, con ROE annualizzato al 9,9% e costo del rischio pari a 18 bps.

Margine Operativo pari a 121,7 milioni di euro, con margine di interesse in riduzione dell’8,2% influenzato dalla dinamica dei tassi di interesse.



Impieghi verso la clientela ordinaria in crescita a 12,1 miliardi di euro (+0,6%) con erogazioni a famiglie e imprese nel corso del periodo di riferimento per 1,2 miliardi di euro. Raccolta diretta pari ad 15,6 miliardi (-1,4%) e indiretta in aumento pari ad 22,9 miliardi (+1,7%). Forte crescita su prestiti personali e Cessione del quonto (+10,9%) in linea con obiettivi del piano. Buona crescita del Wealth Management (+1,5%) con assets gestiti pari a 9,9 miliardi vicini al target di 10 miliardi di piano.



Coefficienti patrimoniali in forte crescita in virtù di autorizzazione all’utilizzo del modello di rating A-IRB a riflettere buona qualità del portafoglio creditizio.