“Evitiamo provocazioni", Ue congela controdazi e spinge su esenzioni

(Teleborsa) -e, a tre giorni dall'entrata in vigore della tariffa del 15%, spinge per ottenere le esenzioni concordate da Ursula von der Leyen e Trump in Scozia annunciando in via ufficiale il congelamento per sei mesi del listone di controtariffe da 93 miliardi.Il voto sulladelle misure messe in campo dall'Ue è previsto per oggi, con uno slittamento di 24 ore rispetto ai tempi programmati. Il dato è che la Commissione non ha alcuna intenzione di rialzare la tensione con Washington ma si aspetta "un gesto" dalla controparte americana sui cosiddetti prodotti strategici. La trattativa resta in salita e sono in pochi, a Bruxelles, a pensare che possa concludersi positivamente per l'Ue nel giro di pochi giorni.Dall'altra parte ilamericano non perde occasione per rivendicare la sua strategia delle tariffe. Le "centinaia di miliardi di dollari" generati dai dazi serviranno a ridurre il debito pubblico ma ha ipotizzato anche una "distribuzione o un dividendo per i cittadini del nostro Paese, direi per le persone a medio e basso reddito", ha annunciato il tycoon provando così ad allargare il consenso interno per la sua tattica commerciale.E torna a puntare il dito contro il suo predecessore alla Casa Bianca: "Avremmo dovuto ridurre il debito molti anni fa e io l'ho fatto durante il mio primo mandato con la Cina. Non