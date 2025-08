Generali, Donnet: semestre ottimo, fiduciosi centrare target

Generali

(Teleborsa) - I risultati del grupponel primo semestre 2025 "rappresentano un ottimo avvio del nostro piano strategico". Questa eccellente partenza "fa leva sul successo dei precedenti cicli strategici e ci fa guardare con fiducia al raggiungimento degli ambiziosi target del nostro piano". Lo ha sottolineato l'AD del gruppo assicurativo,, nella conference call con gli analisti sui conti del primo semestre 2025.Quanto al, il top manager ha sottolinea che "èin un contesto che è sempre di volatilità e di incertezza". Noi "siamo concentrati a fare le cose giuste e bene in ogni quadrimestre e questo ha funzionato bene in questo primo semestre. Quindi siamo ovviamente molto soddisfatti che il semestre che ci mette nella traiettoria giusta per implementare con successo il nostro piano strategico. Mi auguro che il secondo semestre sarà su questa linea. Però previsioni per la fine dell'anno non ne posso fare".Al 4 agosto 2025, il Solvency ratio del gruppo Generali risultava in ulteriore miglioramento a 213% rispetto a 212% di fine giugno scorso (e da 210% di fine 2024), ha reso noto il CFO del gruppo,, nella call con i giornalisti, spiegando che il miglioramento del Solvency è avvenuto "grazie all'ulteriore miglioramento dello spread dei titoli governativi avvenuto in questo periodo".