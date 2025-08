Generali, utile netto normalizzato 1° semestre sale a 2,2 miliardi (+10,4%)

Generali Assicurazioni

(Teleborsa) -chiude il primo semestre con una 2.237 milioni di euro. Il risultato netto del Gruppo cresce a 2.152 milioni (+4,9%).aumenta a, con una crescita del 12,5% rispetto al primo semestre 2024."Gli eccellenti risultati del primo semestre confermano un ottimo avvio del piano strategico 'Lifetime Partner 27: Driving Excellence' con una performance positiva del nostro business assicurativo e della nostra piattaforma globale di Asset Management", ha affermato il Group CEO, spiegando "il segmento Danni è cresciuto in maniera significativa in tutte le principali aree geografiche grazie al nostro focus nel massimizzare la crescita profittevole. Nel Vita la raccolta netta continua la sua traiettoria di crescita trainata dalle linee di business prioritarie. La nostra piattaforma di Asset Management ha inoltre registrato una solida performance, supportata dal contributo di Conning"."Proseguiremo in questa fase di crescita continuando a perseguire l’eccellenza, a essere il Partner di Vita dei nostri clienti, e a rafforzare le nostre competenze core e il modello operativo del Gruppo. - ha sottolineato Donnet - Rimaniamo pienamente focalizzati sulle chiare priorità del nostro piano strategico, e continueremo a creare valore per tutti i nostri stakeholder”.raggiungono i, principalmente grazie allaLa raccolta nettasi conferma positiva, a oltre 6,3 miliardi di euro, grazie a tutte le linee di business, in particolare la linea puro rischio e malattia, prodotti ibridi e unit-linked.raggiunge unaa 4.049 milioni di euro, grazie allo sviluppo positivo dei segmenti Danni, Vita e Asset Management, in linea con le priorità strategiche del piano "Lifetime Partner 27: Driving Excellence".Ildi Gruppo si attesta a, riflettendo il risultato netto di periodo, il pagamento del dividendo 2024 e il piano di incentivazione a lungo termine eseguito nel primo semestre 2025.Il Gruppo conferma la sua, con un(210% nel primo semestre 2024), grazie alla solida generazione normalizzata di capitale, che già comprende il lancio del buyback da 500 milioni di euro.