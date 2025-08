Savino (MEF): “Con il Ponte sullo Stretto si realizza la visione di Berlusconi”

(Teleborsa) - "Quella di oggi è unaa entrare nella storia delle infrastrutture italiane e dell'identità nazionale. L'approvazione definitiva del progetto delrappresenta il compimento di un'intuizione coraggiosa, frutto della visione moderna e innovativa del Presidente Silvio Berlusconi. Berlusconi non si è limitato a immaginare un'Italia più vicina e interconnessa: haIl Pontedestinato a diventare simbolo di sviluppo e integrazione per l'intero Paese. Un'infrastruttura strategica, che rafforzerà il ruolo del Mezzogiorno nel Mediterraneo, generando occupazione, crescita e nuove opportunità. Con questa decisione si conferma una linea politica coerente, che Forza Italia ha sostenuto sin dall'inizio, affrontando critiche e ostacoli con determinazione e senso delle istituzioni. è un tributo alla leadership del Presidente Berlusconi, che ha saputo indicare la via del futuro quando altri restavano fermi". Lo dichiara in una nota il"Oggi celebriamo una scelta lungimirante - prosegue - e, soprattutto, diamo avvio a una nuova stagione:. E che, grazie all'impegno di Forza Italia e alla volontà di questo Governo, trasforma quella visione in realtà, continuando a investire nel domani e lasciando in eredità infrastrutture, fiducia e speranza alle nuove generazioni".