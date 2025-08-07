Milano 17:35
41.393 +0,93%
Nasdaq 19:30
23.302 -0,05%
Dow Jones 19:30
43.816 -0,85%
Londra 17:35
9.101 -0,69%
Francoforte 17:35
24.193 +1,12%

A New York corre DoorDash

Brillante rialzo per il leader americano delle consegne di pasti, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,80%.
