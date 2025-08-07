Milano
Giovedì 7 Agosto 2025, ore 10.41
Amsterdam: luce verde per ArcelorMittal
07 agosto 2025 - 09.50
Effervescente il
produttore di acciaio
, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,07%.
Titoli e Indici
Arcelormittal
+4,63%
