Milano 10:25
41.171 +0,39%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 10:25
9.133 -0,34%
Francoforte 10:25
24.105 +0,76%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 6/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 6/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto

Seduta in frazionale rialzo per il cambio Euro / CHF, che ha terminato gli scambi in aumento a 0,9369.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,9388, mentre il primo supporto è stimato a 0,9332. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,9444.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```