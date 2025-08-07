Analisi Tecnica: EUR/CHF del 6/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto
Seduta in frazionale rialzo per il cambio Euro / CHF, che ha terminato gli scambi in aumento a 0,9369.
Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,9388, mentre il primo supporto è stimato a 0,9332. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,9444.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)