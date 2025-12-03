Milano 2-dic
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 2/12/2025

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 2/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 2 dicembre

Sostanziale invarianza per il cambio Euro / CHF, che archivia la seduta con un -0,05%.

L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,9341 e primo supporto individuato a 0,9323. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,9359.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
