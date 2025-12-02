Analisi Tecnica: EUR/CHF dell'1/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 dicembre
Andamento piatto per il cambio Euro / CHF, che propone sul finale un +0,15%.
Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,9344, mentre il primo supporto è stimato a 0,9326. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,9362.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)