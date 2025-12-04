Analisi Tecnica: EUR/CHF del 3/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 3 dicembre
Seduta trascurata per il cambio Euro / CHF, che archivia la giornata con un timido -0,01%.
Le implicazioni di breve periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 0,9339. Possibile una discesa fino al bottom 0,9325. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 0,9353.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)