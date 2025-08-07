Milano 10:27
41.186 +0,43%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 10:27
9.136 -0,31%
Francoforte 10:27
24.129 +0,86%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 6/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 6/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto

Punta con decisione al rialzo la performance del maggiore indice americano, con una variazione percentuale dello 0,73%.

Il quadro tecnico di breve periodo dell'S&P 500 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 6.380,7. Rischio di discesa fino a 6.273,7 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 6.487,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```