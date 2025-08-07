Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 6/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto
Punta con decisione al rialzo la performance del maggiore indice americano, con una variazione percentuale dello 0,73%.
Il quadro tecnico di breve periodo dell'S&P 500 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 6.380,7. Rischio di discesa fino a 6.273,7 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 6.487,8.
