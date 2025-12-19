Sesa, Intermonte alza target price con prospettive più promettenti

(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato a 123 euro
per azione (dai precedenti 120 euro) il target price
su Sesa
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo.
Gli analisti scrivono che i risultati del secondo trimestre hanno evidenziato una buona accelerazione di ricavi ed EBITDA, a dimostrazione dell'efficacia dell'attenzione del management
al raggiungimento di una crescita organica e al miglioramento della generazione di flussi di cassa. Viene previsto che la prossima pubblicazione trimestrale migliorerà ulteriormente la visibilità sulla guidance.
La generazione di free cash flow (pari a 105 milioni di euro negli ultimi 12 mesi) dovrebbe continuare a migliorare, con la notevole riduzione degli investimenti ordinari e di M&A che proseguirà nei prossimi trimestri (la guidance FY CAPEX+M&A è stata confermata a circa 80 milioni di euro complessivi). Nel terzo trimestre, Sesa dovrebbe incassare circa 11 milioni di euro dalla cessione della sua partecipazione in Digital Value
, mentre sono in fase di negoziazione ulteriori piccole cessioni non strategiche
.
Intermonte ha aggiornato le stime per riflettere le indicazioni dei risultati (maggiore solidità dei VAS Digital Green e ICT, più fluida crescita del margine SSI), migliorando leggermente le stime di gruppo (+1,3% su ricavi ed EBITDA), che ora sono in linea con la guidance intermedia del management. "Le nostre stime potrebbero rivelarsi eccessivamente prudenti
in termini di FCF se il management continuerà a seguire la disciplina CapEx mostrata nel primo semestre", si legge nella ricerca.