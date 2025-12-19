Sesa, Intermonte alza target price con prospettive più promettenti

Sesa

(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato aper azione (dai precedenti 120 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, confermando la" sul titolo.Gli analisti scrivono che i risultati del secondo trimestre hanno evidenziato una buona accelerazione di ricavi ed EBITDA, aal raggiungimento di una crescita organica e al miglioramento della generazione di flussi di cassa. Viene previsto che la prossima pubblicazione trimestrale migliorerà ulteriormente la visibilità sulla guidance.La generazione di free cash flow (pari a 105 milioni di euro negli ultimi 12 mesi) dovrebbe continuare a migliorare, con la notevole riduzione degli investimenti ordinari e di M&A che proseguirà nei prossimi trimestri (la guidance FY CAPEX+M&A è stata confermata a circa 80 milioni di euro complessivi). Nel terzo trimestre, Sesa dovrebbe incassare circa 11 milioni di euro dalla cessione della sua partecipazione in, mentre sonoIntermonte ha aggiornato le stime per riflettere le indicazioni dei risultati (maggiore solidità dei VAS Digital Green e ICT, più fluida crescita del margine SSI), migliorando leggermente le stime di gruppo (+1,3% su ricavi ed EBITDA), che ora sono in linea con la guidance intermedia del management. "Lein termini di FCF se il management continuerà a seguire la disciplina CapEx mostrata nel primo semestre", si legge nella ricerca.