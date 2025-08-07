Milano 6-ago
0 0,00%
Nasdaq 6-ago
23.315 +1,29%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 6-ago
9.164 +0,24%
Francoforte 6-ago
23.924 +0,33%

Borsa: Avvio in rialzo per Shanghai, in progresso dell'1,41%

L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 3.633,99 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in rialzo per Shanghai, in progresso dell'1,41%
Balza in avanti l'indice della Borsa cinese, con un incremento dell'1,41%, a quota 3.633,99 in apertura.
Condividi
```