Giovedì 7 Agosto 2025, ore 04.51
Borsa: Avvio in rialzo per Shanghai, in progresso dell'1,41%
L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 3.633,99 punti
In breve
,
Finanza
07 agosto 2025 - 03.38
Balza in avanti l'indice della Borsa cinese, con un incremento dell'1,41%, a quota 3.633,99 in apertura.
Condividi
