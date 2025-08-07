Milano 17:35
41.393 +0,93%
Nasdaq 19:31
23.298 -0,07%
Dow Jones 19:31
43.815 -0,86%
Londra 17:35
9.101 -0,69%
Francoforte 17:35
24.193 +1,12%

Borsa: Calo per il Dow Jones, in perdita dello 0,82% alle 19:30

Il Dow Jones continua gli scambi a 43.831,18 punti

Sottotono l'indice dei colossi USA che passa di mano con un ribasso dello 0,82% alle 19:30 e si muove in territorio negativo a 43.831,18 punti.
