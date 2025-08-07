Milano
17:35
41.393
+0,93%
Nasdaq
19:31
23.298
-0,07%
Dow Jones
19:31
43.815
-0,86%
Londra
17:35
9.101
-0,69%
Francoforte
17:35
24.193
+1,12%
Giovedì 7 Agosto 2025, ore 19.47
Home Page
/
Notizie
Borsa: Calo per il Dow Jones, in perdita dello 0,82% alle 19:30
Borsa: Calo per il Dow Jones, in perdita dello 0,82% alle 19:30
Il Dow Jones continua gli scambi a 43.831,18 punti
In breve
,
Finanza
07 agosto 2025 - 19.30
Sottotono l'indice dei colossi USA che passa di mano con un ribasso dello 0,82% alle 19:30 e si muove in territorio negativo a 43.831,18 punti.
Argomenti trattati
USA
(423)
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
-0,83%
