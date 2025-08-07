Milano 10:29
41.213 +0,50%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 10:29
9.140 -0,26%
Francoforte 10:28
24.144 +0,92%

Borsa: Piccolo spunto rialzista per Tokyo, in progresso dello 0,57% alle 08:20

Il Nikkei 225 passa di mano a 41.027,61 punti

In breve, Finanza
Tokyo segna un modesto +0,57% alle 08:20 e allunga timidamente il passo a 41.027,61 punti.
