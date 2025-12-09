Milano 17:35
43.575 +0,33%
Nasdaq 19:07
25.683 +0,22%
Dow Jones 19:07
47.650 -0,19%
Londra 17:35
9.642 -0,03%
Francoforte 17:35
24.163 +0,49%

Il FTSE MIB passa di mano a 43.550,36 punti

Borsa: Piccolo spunto rialzista per Milano, in progresso dello 0,27% alle 13:00
Milano segna un modesto +0,27% alle 13:00 e allunga timidamente il passo a 43.550,36 punti.
