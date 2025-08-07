Milano 17:29
41.404 +0,96%
Nasdaq 17:29
23.402 +0,37%
Dow Jones 17:29
43.897 -0,67%
Londra 17:29
9.098 -0,73%
Francoforte 17:29
24.190 +1,11%

Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dello 0,73% alle 16:00

Il FTSE MIB tratta in utile a 41.308,5 punti

In breve, Finanza
Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dello 0,73% alle 16:00
Spunto rialzista dello 0,73% per Milano, alle 16:00, che continua le contrattazioni a 41.308,5 punti.
Condividi
```