Milano
10:29
41.213
+0,50%
Nasdaq
6-ago
23.315
0,00%
Dow Jones
6-ago
44.193
+0,18%
Londra
10:29
9.140
-0,26%
Francoforte
10:29
24.169
+1,02%
Giovedì 7 Agosto 2025, ore 10.45
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Francoforte (-0,06%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Francoforte (-0,06%)
Il DAX dà il via alle contrattazioni a 23.910,87 punti
In breve
,
Finanza
07 agosto 2025 - 09.04
Appiattita la performance dell'indice della Borsa di Francoforte, che passa di mano con un -0,06%, a quota 23.910,87 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Francoforte (-0,51%)
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Francoforte (-0,2%)
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (+0,26%)
Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,53%
Argomenti trattati
Borsa
(1495)
·
Francoforte
(329)
Titoli e Indici
Germany DAX
0,00%
Altre notizie
Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,42%
Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,25%
Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,30%
Borsa: Giornata positiva per Francoforte, in rialzo dell'1,03%
Borsa: Giornata positiva per Francoforte, in rialzo dell'1,42%
Borsa: Seduta rialzista per Francoforte, in guadagno dello 0,83%