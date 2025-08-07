Milano 10:29
41.213 +0,50%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 10:29
9.140 -0,26%
Francoforte 10:29
24.169 +1,02%

Borsa: Seduta poco mossa per Parigi, in crescita dello 0,21%

Il CAC40 inizia le contrattazioni a 7.651,4 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Parigi, in crescita dello 0,21%
Modesto guadagno per l'indice di Parigi, in progresso dello 0,21%, che esordisce a 7.651,4 punti.
Condividi
```