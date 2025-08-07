Milano 17:35
41.393 +0,93%
Nasdaq 19:31
23.298 -0,07%
Dow Jones 19:31
43.815 -0,86%
Londra 17:35
9.101 -0,69%
Francoforte 17:35
24.193 +1,12%

Borsa: Senza slancio Madrid che avanza appena dell'1,06%

Ibex 35 termina gli scambi a 14.690,9 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Madrid che avanza appena dell'1,06%
Madrid allunga timidamente il passo dell'1,06% e chiude a 14.690,9 Euro.
Condividi
```