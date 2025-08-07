Milano 17:35
Crisi Air Senegal, chiesto la messa a terra degli aerei

(Teleborsa) - La crisi finanziaria di Air Senegal diventa sempre più profonda, dopo che Carlyle Aviation Partners, società irlandese di noleggio di aerei, ha chiesto la messa a terra e il sequestro di tutta la flotta del vettore, che nel frattempo ha progressivamente ridotto il proprio raggio d’azione limitando il network ai collegamenti nazionali e regionali.

Carlyle Aviation Partners sostiene di non ricevere da Air Senegal il corrispettivo del noleggio degli aeromobili dal febbraio 2024. I debiti della compagnia aerea verso l’aeroporto di Dakar ammontano a quasi 40 milioni di dollari.

Lo stesso presidente del Senegal, Bassirou Diomaye Faye, avrebbe tastato la disponibilità del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale per sostenere una operazione di salvataggio della compagnia aerea a controllo statale.
