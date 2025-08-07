Crisi Air Senegal, chiesto la messa a terra degli aerei

(Teleborsa) - La crisi finanziaria didiventa sempre più profonda, dopo che, società irlandese di noleggio di aerei, ha chiesto ladel vettore, che nel frattempo ha progressivamente ridotto il proprio raggio d’azione limitando il network ai collegamenti nazionali e regionali.Carlyle Aviation Partners sostiene dida Air Senegal ildegli aeromobili dal febbraio 2024. Idella compagnia aereaammontano a quasi 40 milioni di dollari.Lo stesso presidente del Senegal,, avrebbe tastato la disponibilità del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale per sostenere una operazione didella compagnia aerea a controllo statale.