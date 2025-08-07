Crisi Air Senegal, chiesto la messa a terra degli aerei

(Teleborsa) - La crisi finanziaria di Air Senegal
diventa sempre più profonda, dopo che Carlyle Aviation Partners
, società irlandese di noleggio di aerei, ha chiesto la messa a terra e il sequestro di tutta la flotta
del vettore, che nel frattempo ha progressivamente ridotto il proprio raggio d’azione limitando il network ai collegamenti nazionali e regionali.
Carlyle Aviation Partners sostiene di non ricevere
da Air Senegal il corrispettivo del noleggio
degli aeromobili dal febbraio 2024. I debiti
della compagnia aerea verso l’aeroporto di Dakar
ammontano a quasi 40 milioni di dollari.
Lo stesso presidente del Senegal, Bassirou Diomaye Faye
, avrebbe tastato la disponibilità del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale per sostenere una operazione di salvataggio
della compagnia aerea a controllo statale.