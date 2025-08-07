Milano 15:18
41.317 +0,75%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 15:18
9.103 -0,67%
Francoforte 15:18
24.323 +1,66%

Eurozona: acquisti a mani basse sull'EURO STOXX Retail

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: acquisti a mani basse sull'EURO STOXX Retail
In forte aumento il comparto vendite al dettaglio europeo, che con il suo +2,14% avanza a quota 776,86 punti.
Condividi
```