Francoforte: acquisti a mani basse su Basf

Protagonista la compagnia chimica, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,89%.
