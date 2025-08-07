Milano 10:32
41.243 +0,57%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 10:32
9.143 -0,24%
Francoforte 10:31
24.171 +1,03%

Francoforte: Carl Zeiss Meditec si muove verso il basso

Migliori e peggiori
Francoforte: Carl Zeiss Meditec si muove verso il basso
(Teleborsa) - Ribasso per Carl Zeiss Meditec, che passa di mano in perdita dell'11,86%.

L'andamento di Carl Zeiss Meditec nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


La situazione di medio periodo di Carl Zeiss Meditec resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 45,28 Euro. Supporto visto a quota 40,14. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 50,42.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```