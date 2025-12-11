Francoforte: si muove a passi da gigante Carl Zeiss Meditec

(Teleborsa) - Ottima performance per Carl Zeiss Meditec
, che scambia in rialzo del 6,16%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Carl Zeiss Meditec
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,62%, rispetto a +1,26% del Germany MDAX
).
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Carl Zeiss Meditec
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 43,99 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 46,51 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 42,49.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)