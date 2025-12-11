Milano 10:18
Francoforte: si muove a passi da gigante Carl Zeiss Meditec
(Teleborsa) - Ottima performance per Carl Zeiss Meditec, che scambia in rialzo del 6,16%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Carl Zeiss Meditec mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,62%, rispetto a +1,26% del Germany MDAX).


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Carl Zeiss Meditec, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 43,99 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 46,51 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 42,49.

