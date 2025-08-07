Milano
13:00
41.203
+0,47%
Nasdaq
6-ago
23.315
0,00%
Dow Jones
6-ago
44.193
+0,18%
Londra
13:00
9.104
-0,66%
Francoforte
13:00
24.281
+1,49%
Giovedì 7 Agosto 2025, ore 13.16
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: Lanxess in rally
Francoforte: Lanxess in rally
Migliori e peggiori
,
In breve
07 agosto 2025 - 13.00
Prepotente rialzo per la
compagnia chimica tedesca
, che mostra una salita bruciante del 5,68% sui valori precedenti.
Argomenti trattati
Lanxess
(3)
Titoli e Indici
Lanxess
+5,76%
