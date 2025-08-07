Milano 13:00
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Henkel

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore tedesco di agenti chimici e detersivi, in guadagno del 2,48% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Henkel mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,3%, rispetto a +0,07% dell'indice della Borsa di Francoforte).


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 67,59 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 69,25. Il peggioramento della società specializzata in prodotti chimici è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 66,59.

