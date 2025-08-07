Francoforte: nuovo spunto rialzista per Henkel

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore tedesco di agenti chimici e detersivi
, in guadagno del 2,48% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Henkel
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,3%, rispetto a +0,07% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 67,59 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 69,25. Il peggioramento della società specializzata in prodotti chimici
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 66,59.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)