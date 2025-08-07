Francoforte: nuovo spunto rialzista per Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Redcare Pharmacy N.V
, in guadagno del 2,26% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Redcare Pharmacy N.V
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Redcare Pharmacy N.V
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 105,3 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 101,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 108,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)