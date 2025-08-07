Milano 13:00
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Redcare Pharmacy N.V, in guadagno del 2,26% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Redcare Pharmacy N.V più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Redcare Pharmacy N.V è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 105,3 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 101,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 108,7.

