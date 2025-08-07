Milano 13:01
41.229 +0,53%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 13:01
9.097 -0,73%
Francoforte 13:00
24.281 +1,49%

Francoforte: scambi in positivo per Volkswagen AG Pref

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi in positivo per Volkswagen AG Pref
(Teleborsa) - Scambia in profit le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen, che lievita del 2,61%.

Il trend di Volkswagen AG Pref mostra un andamento in sintonia con quello del DAX. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 91,34 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 94,68. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 98,02.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```